Trasforma Blade in un film dei Figli della Mezzanotte

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto dain undei, Il percorso diverso un nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è stato tutt’altro che semplice. Dopo numerosi ritardi e riscritture, sembra che i Marvel Studios, con Kevin Feige al timone, abbiano finalmente raggiunto una sceneggiatura soddisfacente. Nonostante ciò, la data di uscita prevista per il 2025 è sempre più a rischio. Forse, è il momento di considerare una svolta radicale: un team-up horror con i Midnight Sons.e i: Verso un Nuovo Inizio tra Sfide e Possibili Team-Up Questo gruppo è amato dai lettori di fumetti per i suoi toni oscuri e i personaggi intriganti, tra cui, Ghost Rider, Man-Thing e Moon Knight. Oscar Isaac, interprete di Moon Knight, ha espresso il suo entusiasmo per un possibile team-up.