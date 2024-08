Tennis Andy Murray stavolta è finita davvero | sconfitta in doppio e ritiro Zhang Wang-Machac Siniakova finale di misto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) 1° agosto 2024. Va segnato come un giorno chiave nella storia degli ultimi anni di. Oggi è il giorno in cui finisce,definitivamente, la carriera di. Ci ha provato, lo scozzese, in coppia con Dan Evans, a sottrarsi un’altra volta al destino, annullando l’ottavo match point in tre partite, manon c’è nulla da fare: vanno avanti gli USA Taylor Fritz e Tommy Paul. E si chiude dunque così la carriera dell’uomo che più di tutti è stato in grado di combattere con i Big Three. Anzi, al tempo tutti insieme erano i Big Four, un termine più che appropriato. Perché non c’è mai stato nessuno che, come lui, ha tenuto il passo di Federer, Nadal e Djokovic. E, anzi, a un certo punto li ha superati tutti, con un 2016 da sogno che lo portò al numero 1 del mondo.