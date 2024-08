Squid Game 2 | quando esce dove vederlo cast e trama

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel 2021 è stato un vero e proprio fenomeno. Tutti erano fermi davanti a Netflix a farsi trascinare da questo thriller distopico, pieno di suspense, azione e adrenalina.2 sta per tornare e c’è una data di uscita, annunciata dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk.2 arriverà sugli schermi di Netflix il 26 dicembre 2024, il giorno di Santo Stefano. Un momento perfetto, quello delle vacanze di Natale, per fare binge-watching con una serie che sembra impossibile centellinare a poco a poco: un episodio tira l’altro e si arriva subito alla fine. L’annuncio arriva sui profili social di Netflix con un messaggio speciale scritto dal regista Hwang Dong-hyuk. “Inizia il gioco vero. Sono già passati quasi tre anni dala prima stagione ha incontrato in tutto il mondo una risposta straordinaria e tantissimi eventi incredibili.