Shawn Mendes annuncia il nuovo album da oggi in pre-order

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024)hato il suo, il quinto per il cantautore e dadisponibile in pre-hato il suo, in uscita il 18 ottobre. Ilprogetto discografico dell’artista nominato ai Grammy è già preordinabile sullo shop di Universal nei formati LP Premium Packaging, LP Picture Disc, LP Standard e CD Standard. Il quintoin studio del cantautore multiplatino, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, attinge dai suoi viaggi e dalle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022. Rappresenta il suo lavoro più intimo e onesto dal punto di vista musicale, che guida gli ascoltatori attraverso un profondo dialogo con se stessi in ogni canzone.