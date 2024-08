Road House il regista | 50 milioni di streaming su Amazon né io né Jake Gyllenhaal abbiamo visto una lira

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il cambio di destinazione didalle sale cinematografiche alloha fruttato un enorme successo di pubblico, ma solo la piattaforma ha goduto degli incassi, la denuncia del. La frustrazione di Doug Liman nei confronti del suonon ha fine. Dopo la delusione derivata dalla scelta didi far uscire direttamente inla pellicola desitinata ai cinema, è arrivato un grandissimo successo a cui però non è seguito un pari riconoscimento economico. Liman si è lamentato apertamente dei mancati introiti con IndieWire tornando a puntare il dito contro. "Prima di tutto, non ho problemi con lo", ha detto Liman. "bisogno di film inperchébisogno che gli sceneggiatori lavorino, che i registi lavorino e che gli attori lavorino, quindi