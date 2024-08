Ritardi e Critiche sul Programma della Perdonanza Celestiniana | Un' altra Occasione Mancata?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'Aquila - Al primo agosto 2024, la comunità di L’Aquila si trova ancora in attesa delufficiale, la storica manifestazione religiosa e culturale che ogni anno attira migliaia di fedeli e turisti. A meno di tre settimane dall'inizio dell'evento, non è stato ancora reso noto il calendario delle attività e degli spettacoli che dovrebbero caratterizzare la celebrazione, alimentando così un crescente malcontento tra i cittadini e gli operatori turistici. Luca D’Innocenzo, noto critico e osservatorescena culturale aquilana, ha espresso il suo disappunto con un commento sui social media: "Come ogni 1° agosto Anche questa volta ila 3 settimane dall'inizio è quello dell'anno precedente!".