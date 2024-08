Rapina per coprire abusi sessuali in arresto anche 2 frati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Aversa. Sono sei le misure cautelari in carcere del Gip di Napoli Nord Caterina Anna Arpino, notificate dai carabinieri di Afragola ed emesse su richiesta del Pm Cesare Sirignano e del procuratore Maria Antonietta Troncone della Procura di Napoli Nord, nell’ambito dell’inchiesta su episodi di violenza sessuale e su unaper tentare digli. Il parroco della Basilica Pontificia di Sant’Antonio da Padova di Afragola (Napoli), padre Domenico Silvestro, è accusato di violenza sessuale, mentre padre Nicola Gildi, 55 anni, all’epoca dei fatti ad Afragola e raggiunto oggi dai carabinieri di Casoria nel Convento di Santa Maria Occorrevole di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, è invece ritenuto responsabile diaggravata in concorso e violenza sessuale.