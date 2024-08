Perché Angela Carini si è ritirata dal match contro Imane Khelif alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’indi pugilato traKhalifdi Parigi, valido per la categoria 66kg, è durato solo pochi secondi, il tempo di due fortissimi colpi sferrati dall’atleta algerina nei confronti della boxeur italiana che, a quel punto ha deciso di ritirarsidopo aver ricevuto un diretto destro, ha avvertito un forte dolore e successivamente ha spiegato che secondo lei, nell’inc’era qualcosa che non andava per il verso giusto. Inoltre, Emanuele Renzini, commissario tecnico della squadra italiana, ha spiegato cheaveva mal di denti e aveva preso antibiotici, ma non ha escluso il condizionamento mediatico, nella scelta di ritirarsi. Tuttavia,si è scusata con Khalif per non averla salutata e ha ribadito la sua avversaria non ha colpe.