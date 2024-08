Pallanuoto un Settebello un po’ distratto la spunta ai rigori sul Montenegro a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilfa tre su tre alle Olimpiadi di. Dopo Stati Uniti e Croazia anche ilè costretto ad arrendersi alla legge della Nazionale italiana dimaschile. Oggi c’è stata molta sofferenza, in un match che sembrava tutt’altro che un incontro della fase a gironi, ma in ogni caso la squadra di Sandro Campagna è riuscita arla: Di Fulvio e compagni lano aie restano in testa al proprio raggruppamento. Primo quarto con il botta e risposta che vede il 2-2 finale: sono Fondelli su rigore ed Echenique a mettere la palla dentro per gli azzurri. Nel secondo quarto Gianazza al centro realizza e Di Fulvio si prende la responsabilità del tiro finale in superiorità numerica per il pareggio che vale il 4-4 a metà gara, ma ilcon un’infinità di superiorità numeriche (a segno due volte Popadic) spaventa gli azzurri.