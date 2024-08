Napoli un top player per Conte | ma c’è un problema da risolvere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Antonioha compiuto gli anni il 31 luglio, oggi 1 agosto il compleanno è del, pronto un regalo per ambe le compagini. Si è parlato tanto prima cheaccettasse ildelle richieste faraoniche che potesse fare il tecnico leccese, fino ad oggi tutti i giocatori voluto dal mister sono stati presi. Partendo da Buongiorno che è stato l’acquisto più oneroso del mercato partenopeo e di tutta la Serie A sino ad oggi.ha deciso di andare per step, partendo dalla difesa data la miriade di goal subiti nella passata stagione. Dopo la difesa tocca al centrocampo, in attesa che si possa sbloccare la situazione in attacco con la probabile cessione di Osimhen. La notizia che non fa ben sperare l’allenatore ex Juventus ed Inter è l’interessamento dell’Aston Villa per Lukaku.