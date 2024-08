Matt Damon | Qualche volta litigo con Ben Affleck e col fratello Casey ma solo per motivi artistici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) La star di Oppenheimer ha sottolineato il legame con i fratellinato in gioventù.ha coltivato sin dalla giovinezza un saldo rapporto con Ben e. I tre sono molto amici dall'inizio della carriera e spesso collaborano sul set a progetti per il grande schermo. Un legame che la star di Will Hunting - Genio ribelle ha approfondito in un'intervista. Interpellato da People durante la première del loro nuovo film The Instigators,ha spiegato il tipo di rapporto che ha costruito con i due fratelli, e l'unico motivo che ogni tanto li porta a bisticciare. Fratellanza "Sono costantemente fantastici, partner incredibili con cui lavorare. E no, solitamente non ci