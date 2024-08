Leclerc commuove tutti | tifosi Ferrari in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 1 agosto 2024): idellainper le parole del monegasco in questo momento particolare della stagione Sicuramente non è sempre stato un rapporto rose e fiori. Com’è giusto che sia, ovviamente: quando di mezzo c’è una competizione, nonostante si faccia parte della stessa squadra, qualcosa che non quadra ad uno piuttosto che ad un altro c’è sempre.(Lapresse) – Ilveggente.itMa il rispetto tra Carlos Sainz e Charlesnon è mai mancato. Alla fine, anche se ci sono state delle discussioni, è sempre finita nel modo più corretto possibile, con una stretta di mano tra i due che non si sono mai scontrati pubblicamente. Come sappiamo, inoltre, da un paio di giorni è ufficiale quella che sarà la prossima avventura dello spagnolo, che è stato fatto fuori dalla Rossa per fare spazio a Lewis Hamilton.