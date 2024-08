Incendio a Roma aperto fascicolo non si esclude dolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Undi indagine è stato avviato dalla Procura diin relazione al vastodivampato ieri nella zona di Monte Mario. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di come le fiamme si sono divampate e non sila matricesa anche alla luce della ampiezza della zona interessata dalle fiamme. Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo è in attesa di una prima informativa da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco intervenuti.