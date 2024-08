Handanovic l’incarico all’Inter non è una novità Sempre presente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Samirquest’oggi è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter Under 17. La scelta della dirigenza non è proprio una, l’ex portiere non ha mai lasciato il mondo nerazzurro. VICINI – Samircontinuerà a esser parte integrante del mondo Inter. 455 partite in campo a difendere i pali, cinque trofei tra cui anche uno Scudetto da capitano. Questa mattina il club ha ufficializzato gli allenatori del Settore Giovanile e tra i profili compare anche quello dell’ex portiere. Lo sloveno sarà il mister dell’Under 17 e così siederà su una panchina per la prima volta nella sua vita. Non lo farà da giocatore e per lui questa è una assoluta. La scelta però era stata già presa in passato, perchéha lavorato per prendersi una panchina e ha studiato nello scorso anno.