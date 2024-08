Guns Akimbo la recensione del film in streaming su Prime Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024)è unfolle che parte da premesse folli. Al centro di tutto c’è Skizm, una piattaformache rappresenta una sorta di negativo del popolarissimo Twitch. Negativo perché è stata lanciata nei meandri del darkweb da psicopatici che gestiscono un giro di altri psicopatici pescati in giro per il mondo e poi scagliati l’uno contro l’altro in una battle royale all’ultimo sangue e ripresa in diretta. Nelscritto e diretto da Jason Lei Howden non manca nulla per il perfetto evento all’ultimo grido: presentazioni coreografiche dei contendenti, panoramiche mozzafiato dai droni riprendono l’azione, e poi tanto e tanto sangue.