Giovanni Toti è libero revocati gli arresti domiciliari dopo 86 giorni e le sue dimissioni

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il presidente della Liguriaè uscito dagli86la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca presentata dall'avvocato Stefano Savi. L'ex presidente della Regione Liguria, ora, attende che vengano disposte le pratiche di natura burocratica e potrà lasciare la sua abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, dove si trovava dal 7 maggio.lepresentate la scorsa settimana, per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato, motivo che aveva spinto i giudici a trattenerlo nella sua abitazione. Coem avevamo scritto, dietro ledel governatore c'era l'intenzione della procura di Genova di chiedere il giudizio immediato, che consentirebbe di rinnovare la custodia cautelare fino a un altro anno.