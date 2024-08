Ganz | Milan per infastidire l’Inter Leão non basta!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024): “, pernon. Esonero una ferita aperta, orgoglioso del mio lavoro, ma non c’è stata la possibilità di lottare per vincere” La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Maurizio. Pronto a ripartire dopo aver a lungo allenato ilfemminile, in questo estratto delvista l’ex centravanti ha parlato della sua esperienza alla guida delle calciatrici rossonere e del nuovodi Fonseca. Nella tua gestione delfemminile è stato fatto il massimo in campionato e bene nelle coppe, considerando che la squadra non è mai stata la più forte. Dopo il tuo allontanamento le cose non sono migliorate e ora inizierà un nuovo corso con Suzanne Bakker in panchina e una rosa molto rinnovata: Bergamaschi e Thomas sono andate alla Juve, Fusetti si è ritirata, Dubcova e Guagni via a parametro zero.