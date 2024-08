Diritti tv Serie B uno schiaffo ai club e alle grandi piazze | così il calcio italiano rischia il tracollo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’inizio dellaB si avvicina sempre di più ma le incertezze sono più delle certezze. Il primo riferimento è al caso Cosenza: ilcalabrese è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per il mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps. Ilrossoblù è pronto a difendersi in ogni sede madei punti di penalizzazione (almeno 2). Il caos più evidente è quello legato aitv. A pochi giorni dall’inizio della stagione 2024/2025 la situazione è ancora in alto mare: il problema principale è rappresentato dal prezzo di DAZN e Sky, i due competitors principali per assicurarsi la visione delle partite del torneo cadetto. Le offerte non hanno trovato riscontri positivi ed è sempre più concreto il rischio che laB possa cominciare senza che i bandi siano ancora assegnati.