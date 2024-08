CS Incendio di Avellino del 28 luglio non riscontrato inquinamento da amianto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024): monitoraggio alle fibre didisperse nell’nella zona residenziale di Valle adSono disponibili i risultati del monitoraggio delle fibre didisperse in atmosfera nei pressi del luogo dell’divampato nella notte tra il 27 e 28scorsi nella zona residenziale di Valle ad(si rimanda ai precedenti comunicati del 28 e del 31). I dati, relativi a due campionamenti successivi di complessive 12 ore, hanno restituito risultati pari a 0,174 fibre per litro e 0,19 fibre per litro. Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 indica un valore limite, riferito agli ambienti di vita chiusi (20 fibre al litro), al di sotto del quale non si rilevano situazioni diin atto.