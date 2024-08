Chatgpt e la modalità vocale avanzata | un nuovo livello di interazione con l' IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel panorama in continua evoluzione dell'intelligenza artificiale, OpenAI ha recentemente annunciato una rivoluzione: ladi, integrata nelmodello GPT-4o. Questo sviluppo promette di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con le macchine, rendendo le conversazioni con l'IA più naturali e realistiche che mai. Cosa offre laLadirappresenta un significativo miglioramento rispetto alle versioni precedenti. Prima dell'introduzione di GPT-4o, ladiutilizzava un sistema a tre modelli separati per trascrivere l'audio in testo, elaborare il testo e convertire nuovamente il testo in audio. Questo processo, seppur efficace, comportava delle limitazioni, come la perdita di informazioni sul tono della voce, la presenza di più interlocutori e i rumori di fondo.