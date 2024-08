Carpi ormai è fatta per Puletto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà Filippoil primo dei due tasselli che mancano per completare la mediana del. La trattativa che vi raccontiamo da settimane ieri ha avuto l’accelerazione decisiva anche se solo oggi arriverà l’ufficialità. Il ds Bernardi ha definito l’arrivo del giocatore dalla Spal e in giornataè atteso già in ritiro a Fiumalbo per unirsi ai nuovi compagni. Classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e nel 2018 è arrivato a Ferrara dopo il fallimento dei bianconeri. Mister Serpini lo già avuto all’Under 17 della Spal: nasce play ma negli anni ha avanzato il raggio d’azione e può fare la mezz’ala offensiva e anche il trequartista (nell’Under 18 spallina ha fatto anche il falso nueve), caratteristiche che lo avvicinano a Cortesi o Nardi.