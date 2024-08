Carini si ritira contro Khelif | social divisi Musk e JK Rowling a sostegno della pugile italiana c’è anche chi la accusa | Pagliacciata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da una parte un hashtag che viene rilanciatofuori dall’Italia, “I stand with Angela“. Dall’altra chi parla di una “ridicola“. Inetwork si spaccano di fronte al discusso indi boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Imanee l’. La premier Giorgia Meloni, così come tutta la destra: “Non era un match ad armi pari”. Secondo loro laalgerina non avrebbe dovuto partecipare ai Giochi. Secondo le regole del Cio invece sì:– per quello che sappiamo – è un’atleta intersex e iperandrogina. Ovvero, una donna con una eccessiva produzione di ormoni maschili (androgeni), in particolare di testosterone.