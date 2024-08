Calciomercato Milan nome a sorpresa in difesa | pronto un rilancio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilcontinua a puntellare l’organico sulcon l’obiettivo di regalare al tecnico Paulo Fonseca una squadra forte per la prossima stagione. Dopo Pavlovic il club rossonero si è messo alla ricerca di un altro difensore e ilè a. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ i rossoneri hanno avviato i contatti per Bruno Ogbus, difensore centrale di nazionalità svizzera, classe 2005 di proprietà del Friburgo. E’ considerato un calciatore di grande prospettiva e il suo ruolo è quello di difensore centrale in unaa 4.