Calano i prezzi anche di abiti & C

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non solo alimentare, scendeil prezzo degli indumenti saliti dell’1% in un anno e scesi nell’ultimo mese analizzato e cioè tra maggio e giugno 2024 allo 0. In picchiata energia elettrica e gas, rispettivamente scesi del -22,5 in un anno e a zero rispetto al mese prima e del -9,4 in un anno e a zero tra maggio e giugno di quest’anno. Scendono in un annograndi e piccoli elettrodomestici. Frena così il costo della vita e si delinea sempre più chiaramente uno scenario di progressiva normalizzazione deiche gli esperti ritengono proseguirànei prossimi mesi. Idel carrello riflettono la stabilizzazione dell’inflazione che, come spiega l’Istat, è principalmente dovuta alla diminuzione delle tensioni suidei beni alimentari non lavorati, che sono scesi dal +2,2% di maggio al +0,3% di giugno.