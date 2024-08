Bus turistici in sei mesi più 15 per cento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) È il primo giorno di una misura che, come tutti i provvedimenti sperimentali, è atteso alla prova della messa in pratica. Da questa mattina i pullmannon arriveranno più all’ex Campino di San Prospero, ma si fermeranno in Pescaia alta (sopra all’ex Tiro a segno), dove i passeggeri dovranno salire sulle navette messe a disposizione dal Comune per poi scendere sempre in zona viale Vittorio Veneto. Un intervento che anticipa di un paio diquello che si sarebbe comunque reso necessario con l’intervento di rifacimento completo della pavimentazione e dell’organizzazione del parcheggio sotto le mura della Fortezza. Ad accogliere i turisti, autobus navetta a metano da novanta posti. Perché questa scelta? I mezzi individuati, si sostiene in Comune, inquinano la metà di un autobus turistico.