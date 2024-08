Baronissi Siniscalco | La coerenza forse non farà vincere le elezioni ma fa vincere la verità

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Nel consiglio comunale di martedì sono stato l’unico consigliere dell’Assise a votare contrario al Bilancio di Assestamento. Un assestamento, appunto, di una previsione di spesa approvata dalla Giunta Valiante e che ha visto a distanza di sei mesi un imbarazzante mescolarsi di voti sullo stesso testo!Al di la di qualche polemica registrata durante lo svolgimento del consiglio il dato di fatto è che nonostante il bilancio fosse lo stesso i voti registrati sono stati differenti, come le sedie sulle quali erano seduti i votanti! Contrario anche il mio voto sulle linee programmatiche esposte dal sindaco che, seppur in alcuni punti analoghe al programma proposto in campagna elettorale dal centro destra non può non suscitare dubbi -legittimi – sulla realizzazione, atteso che molti dei progetti ri-proposti sono già da anni in attesa di attuazione.