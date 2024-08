Arresti sommari e torture sui detenuti palestinesi Dalle Nazioni Unite nuove accuse al governo Netanyahu per violazioni dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024), poi waterboarding, privazione del sonno, scosse elettriche e altre. C’è davvero di tutto nel rapporto, pubblicato dall’ufficio delleper i, sulle detenzioni diin Israele, avvenute a seguito degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023. “Le testimonianze raccolte dal mio ufficio e da altre entità indicano una serie di atti spaventosi, come il waterboarding e il rilascio di cani sui, in flagrante violazione del diritto internazionaletario”, ha denunciato il capo deidelle, Volker Turk, presentando il rapporto shock. Secondo l’ONU, alla fine di giugno nelle carceri israeliane eranonon meno di 9.400 “di sicurezza” e alcuni di questi sarebbero “stati arrestati in segreto senza avere accesso ad avvocati né rispetto deilegali”.