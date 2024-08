Anche la Giovane Robur pronta a ritirarsi dalla C

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un’altra estate di delusione per i tifosi del basket osimano. LaOsimo non disputerà alcun campionato nel 2024/25 e laquasi sicuramente si ritirerà dal campionato di serie C. I fatti. LaOsimo, prima squadra di basket della città, arriva in finale per il secondo anno di seguito. Nel 2023 vince ma poi non ha le risorse per iscriversi alla B e vende il titolo. Qualche settimana fa perde con grande rammarico gara 5 contro Recanati, ma decide di fare formale domanda alla Fip per l’ammissione alla serie superiore, in virtù dei posti lasciati liberi dal Campetto Ancona e da altre società. Due settimane fa il colpo di scena: il presidente Buscarini rinuncia alla serie B,se ancora non era certo fosse ripescata, ealla C. I motivi.