Una pistola alla tempia! Pietro Senaldi sbotta contro Marianna Aprile | Video

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A In Onda, talk di approfondimento politico estivo di La7, condotto dae Luca Telese, si discute del caso di Giovanni Toti, ex-governatore della Liguria, che è in regime di arresti domiciliari e che ha dato le dimissioni da presidente della Regione. L a procura di Genova, in capo a Nicola Piacente, ha chiesto il giudizio immediato per Toti, per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Il dibattimento dovrebbe tenersi tra ottobre e novembre e i tre indagati avranno poi 15 giorni, dopo il decreto che annuncia il giudizio, per scegliere riti alternativi, come il processo immediato o il patteggiamento. Secondo i pm, tre anni di intercettazioni e oltre novemila pagine di atti di indagine sono materiale solido per sostenere un processoToti, Spinelli e Signorini, indagati per corruzione.