Ucraina Bloomberg | arrivati i primi caccia F-16

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 – Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense, sonodagli Usa in territorio ucraino ivelivoli per agevolare il compito di respingere gli ultimi attacchi russi. Stando alle fonti, il numero dei jet inviati è esiguo. Washington, infatti, ha preso la decisione di armare decine di aereiF-16, destinati proprio all’, con missili e armi avanzate di propria fabbricazione. IF-16 Nonostante le scorte e la capacità di produzione limitate, il Pentagono ha accettato di fornire agli aereiF-16 diretti inmunizioni aria-terra, kit di guida di precisione per bombe e missili aria-aria avanzati in una quantità tale da soddisfare le richieste ucraine.