Truffa del postino a Bologna finge di consegnare una raccomandata e svaligia casa | ecco come difendersi

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 - Dopo aver seguito la pensionata dal mercato di San Ruffillo fino a, le ha citofonatondosi ile le ha chiesto di scendere per firmare una. E quando la vittima, una signora di 84 anni, è scesa, lui ne ha approfittato per salire, aprire la porta didella donna forzandola con una scheda e rubare la sua borsa e un cofanetto con dentro orologi e gioielli per 3mila euro. Il 44enne tunisino non sapeva però che ad osservarlo c’era una pattuglia in borghese della squadra mobile, impegnata proprio nel contrasto ai furti in appartamento e alle truffe agli anziani. Che è subito entrata in azione vedendolo uscire dal palazzo e avvicinarsi alla macchina noleggio con cui era arrivato in zona di via Toscana, per frugare nel portafogli appena rubato alla donna.