Tau tre ‘botti finali‘ per mister Venturi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Eccoli i tanto attesi colpi di mercato del Tau Altopascio in serie D. Tre botti finali per completare l’organico di. Uno, in particolare, è un giocatore di serie C che aveva notevoli richieste: Yuriy Gonzi, centrocampista classe 1994, di origini russe vestirà la maglia amaranto. Elemento di grande esperienza e personalità, conta oltre 300 presenze in Serie C con Cuneo, Mantova, Albinoleffe, Piacenza e Fiorenzuola. A referto per lui anche 30 gol tra i professionisti. Parallelamente, il club di via Rosselli comunica di aver ultimato l’acquisto di Matteo Cabella, portiere classe 2006, proveniente dalla Primavera del Torino e ritenuto un ottimo prospetto nel ruolo. Si accasa in amaranto anche Cesare Ivani, esterno classe 2004. Dopo l’ottima stagione al Seravezza Pozzi in Serie D, Ivani arriva al Tau per rafforzare le corsie esterne, dove garantisce qualità e quantità.