Scomparso nel nulla il chihuahua Gizmo viene ritrovato nove anni dopo | Un miracolo

(Di mercoledì 31 luglio 2024)quasi un decennio di separazione, Judith Monarrez hail suo amato, grazie al microchip che aveva fatto installare sul cagnolino. La storia die Judith è iniziata con una tragedia: circa diecifa,attraverso un cancello difettoso e non è più stato trovato. Judith, che allora aveva 28, ha visto la sua vita cambiare in molti modi: ha completato un master, è andata a vivere da sola ed è diventata insegnante all’università. Nonostante questi cambiamenti, il ricordo diè sempre rimasto nel suo cuore. La svolta è arrivata quando Judith, ora 37enne, ha ricevuto una mail inaspettata in cui le veniva comunicato che il suo cane era stato. Una donna aveva trovatoe lo aveva portato in una clinica veterinaria, dove grazie al microchip è stata possibile l’identificazione.