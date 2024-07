Satriano aspetta prima di accettare il Brest Un obiettivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Martinnon è convintissimo della destinazioneper la prossima stagione. Il giocatoreancora, ha unnonostante la sua situazione all’Inter. INSPIEGABILE – Martinancora. Oggi è successo qualcosa di inspiegabile dalle parti di Viale della Liberazione, perché lo stesso giocatore si è presentato con tutto il suo entourage alla sede dell’Inter per un colloquio in seguito all’accordo trovato tra il club e il. La base è di 6-7 milioni di euro, l’affare sarebbe sicuramente remunerativo e utile per i nerazzurri. Il problema adesso è portare il calciatore verso la Francia.non fa passi né verso l’Inter né verso il. Il club francese ha bisogno di un attaccante in vista di una stagione storica e ricca di impegni tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League.