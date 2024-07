Salta la fiera di Expo Brianza | Agli artigiani mancano le forze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’edizione numero 41 dinon ci sarà. La comunicazione è arrivata dasrl, la società creata per gestire la mostra intercomunale dell’artigianato e del commercio più grande e longeva della: con una lettera ha informato i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano, Lazzate, Limbiate, Seveso, Varedo, Ceriano Laghetto, Barlassina e il Parco delle Groane, enti organizzatori dell’esposizione assieme alle associazioni di categoria Cna del Lario e della, Unionedella provincia di Milano e Monza e Confcommercio Seveso. In sostanza,si ferma, al momento solo per il 2024. Per il futuro si vedrà: le idee sono tante, leun po’ meno dato che la manifestazione si regge sul volontariato di tanti, ognuno con i propri impegni di lavoro e personali.