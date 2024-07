Pavlovic già tempo di derby Inter-Milan? Precedenti confortanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Strahinjaè il nuovo acquisto del, con l’arrivo dal Red Bull Salisburgo. Un colpo che scalda già i tifosi rossoneri, impazienti soprattutto di vederlo in azione nelcontro l’. Ma un precedente può ‘confortare’ i nerazzurri. ATTESA – Si sa, i seiconsecutivi persi con tanto di scudetto alzato in faccia rendono i tifosi delimpazienti di tornare in campo contro l’, in attesa di prendersi una rivincita. Per questo ogni colpo di mercato che i rossoneri piazzano è il motivo per i tifosi deldi paragonarsi proprio ai nerazzurri e di attendere trepidamente di vedere in campo i nuovi beniamini. È l’esempio di Strahinja, roccioso difensore serbo arrivato ao dal Red Bull Salisburgo. E che, secondo i tifosi dell’altra sponda del Naviglio, è l’uomo perfetto per fermare Lautaro Martinez e compagni.