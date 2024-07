Parigi 2024 si arricchisce il bottino azzurro | arriva la prima medaglia dal canottaggio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In questa quinta giornata di gare l’Italia è ancora protagonista.ladalin attesa di Simona Quadarella. Dopo una serata da sogno di ieri, in questa quinta giornata di gare al’Italia si sblocca subito con ladal. Il quattro di coppia è argento a– cityrumors.it – foto LapreesseUn risultato che consente di mettersi alle spalle la delusione del judo dove Parlati e Polling non sono riusciti a superare rispettivamente il primo e il secondo turno., si sblocca il: il quarto di coppia d’oro Finalmente si sblocca anche ilti in finale con l’intenzione di giocarsi il podio, il quattro di coppia non ha deluso le attese consentendo all’Italia di conquistare lain questo sport.