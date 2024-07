L’inflazione torna a crescere in Italia | +13% a luglio ma cala il carrello della spesa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I dati preliminari disulinmostrano una ripresa significativa dei prezzi al consumo generali. Dopo diversi mesi in cui erano rimasti stabili sotto il punto percentuale, risalgono infatti all’1,3%. Una notizia migliore di quanto appare, dato che un aumento troppo basso dei prezzi indicherebbe un rallentamentodeglini e quindi problemi per quanto riguarda la crescita economica. Alcune dinamiche di questo dato mostrano la complessità del momentono per quanto riguarda i prezzi dei beni di consumo e dei servizi. Da una parte c’è un aumento rispetto ai mesi scorsi, che è dovuto però quasi interamente al rallentamento del calo dei beni energetici. Da due anni carburanti ed elettricità stanno parzialmente falsando la percezione dei dati sul