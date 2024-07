L’epico racconto di un viaggio con le bionde arance di Ilaria Campisi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’imprenditrice agricola di Caulonia ha investito con passione e tenacia in un sogno, diventato il progetto “in”, coniugando la bio-identità di un territorio con la sensibilità etica ed ecologica.è riuscita così a vincere una sfida ardua per una donna: salvaguardare una varietà di agrume tipica, nel rispetto della tradizione, del lavoro e dell’ambiente. La sua esemplare attività di sostenibilità ambientale e sociale in grado di anticipare tendenze e soluzioni, attraverso una visione etica, è stata contrassegnata dal “Premio internazionale Forbes” (Terza edizione “Premio Economia del Futuro per il progetto “in”) nel novembre del 2023 che può essere considerato un Nobel nel campo dell’imprenditoria agricola.