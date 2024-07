Leonardo cresce a doppia cifra Un primo semestre da record Rheinmetall patto a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)corre,con "una chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del piano industriale" ed un piano di efficientamento "pienamente operativo, con risultati superiori alle attese". Sono le parole dell’amministratore delegato Roberto Cingolani a tracciare i buoni risultati ottenuti neldell’anno, presentati ieri. In evidenza, nei primi sei mesi del 2024, l’Ebita a 503 milioni, +17%, i ricavi a 8 miliardi (+15,8%), gli ordini a 10,3 miliardi (+18,8%) che portano il portafoglio al livellooltre i 43 miliardi. Il dato dell’utile netto registra un balzo contabile del 160,6%, a 555 milioni, beneficiando della plusvalenza da 366 milioni a seguito della valutazione al fair value della partecipazione detenuta precedentemente nel gruppo Telespazio, consolidato integralmente. Confermata la guidance 2024.