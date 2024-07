La truffa dei finti chef | così la coppia è finita nei guai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Versilia, 31 luglio 2024 – Si fingevano ristoratori interessati ad acquistare attrezzature professionali. Una volta ritirata la merce, se la svignavano senza pagarla, per poi ’piazzarla’ a prezzi ribassati. Era questo il "piano" di due soggetti che la Polizia di Stato ha denunciato per i reati di. Nella rete è finito anche un terzo uomo, denunciato per ricettazione. Il cerchio attorno ai tre uomini si è chiuso nella mattinata di martedì, quando, al termine di scrupolose indagini, il personale della Squadra anticrimine ha indagato in stato di libertà un viareggino di 37 anni e un altro uomo, viareggino di origini livornesi di 62 anni, peraggravata in concorso con recidiva. Assieme a loro, è finito nel mirino delle forze dell’ordine un campano residente a Viareggio di 34 anni, a cui viene contestato il reato di ricettazione.