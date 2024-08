La nuova opera di megx per Arteparco è una Rinascita simbolica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ogni volta che torno nel Parco Nazionale d’Abruzzo accade sempre qualcosa che mi regala grandi emozioni. Basta imboccare uno dei sentieri storici per incontrare animali selvaggi, ammirare panorami mozzafiato, percepire suoni e odori particolari o contemplare esseri straordinari che vivono su questo pianeta da diverse centinaia di anni. Nei pressi di Monte Tranquillo, ad esempio, si trova un Acero di oltre 500 anni: per chi vive da queste parti (i pescasserolesi) è un albero che rappresenta una figura quasi mitica, un padre della foresta che da secoli battezza sotto le sue fronde i giovani che si accampano attorno per passare la notte e risvegliarsi adulti, pronti per affrontare il mondo. Nessun boscaiolo si è mai permesso di tagliarlo tanto che oggi questo esemplare plurisecolare, così come altri sparsi nei vari siti allora salvati dalla scure, è diventato patrimonio UNESCO.