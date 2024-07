La F1 torna a farsi sentire Tsunoda Ricciardo e Lawson in pista con la Racing Bulls

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è di nuovo aria di Formula 1 in città. A poco più di un mese dalla toccata e fuga del campione del mondo Max Verstappen, che lo scorso 19 giugno aveva fatto tappa in Autodromo per alcuni test a porte chiuse prima di volare in Spagna per il Gran premio in programma pochi giorni dopo, oggi gli appassionati imolesi potranno godersi di nuovo il fascino delle monoposto protagoniste del Circus iridato. Inè attesa infatti la faentina(ex AlphaTauri, prima ancora Toro Rosso, ma soprattutto erede della Minardi) per il consueto filming day. Si tratta di una giornata che le scuderie utilizzano per riprese video a fini commerciali, in cui si possono percorrere un numero limitato di chilometri e con monoposto vecchie di almeno due stagioni.