Jurgen Klopp esclude di accettare l’incarico di allenatore dell’Inghilterra e afferma che potrebbe non allenare mai più

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-31 15:26:27 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Jürgenha escluso la possibilità di assumere la carica di commissario tecnicoe ha lasciato intendere chenon ricoprire mai più la carica di. Il tedesco ha lasciato il Liverpool alla fine della scorsa stagione, dopo otto anni alla guida della squadra,ndo di aver bisogno di una pausa a causa della natura totalizzante del suo lavoro. Il suo nome è stato fortemente associato all’Inghilterra dopo la partenza di Gareth Southgate, in seguito alla sconfittanella finale di Euro 2024 contro la Spagna il mese scorso, mainsiste che la cosa non gli interessa.