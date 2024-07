Judo Antonio Esposito manca la medaglia alle Olimpiadi e ammette | Ci sono andato vicino così fa male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si è fermato ad un passo dal podio nella categoria -81kg del torneo didei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il nostro alfiere, all’Arena Champ de Mars, ha messo in mostra un percorso di altissimo livello, ma si è dovuto accontentare della quinta posizione nel torneo sotto i Cinque Cerchi. Autore di uno splendido cammino nelle eliminatorie mattutine, il classe 1994 napoletano si è bloccato proprio sul più bello cedendo nettamente in semifinale al formidabile giapponese Takanori Nagase (poi vincitore del torneo), che ha avuto la meglio per waza-ari awasete ippon in meno di due minuti e mezzo archiviando la pratica in fase di ne-waza. Una prima apparizione ai Giochi Olimpici che si stava subito tramutando in una