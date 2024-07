Incidente a Rovereto È morto in ospedale il motociclista 21enne | Mattia era speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Spigato aveva 21 anni, con i sogni, i progetti, la voglia di vita di un giovane della sua età.che non c’è più. Le ferite che ildi Carpi ha riportato a seguito dell’dello scorso venerdì, quando ha perso il controllo della sua motocicletta in via Lame asulla Secchia, cadendo rovinosamente a terra, erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Prima dell’arrivo dei soccorsi, per oltre mezz’ora il suo cuore è rimasto in arresto: trasportato d’urgenza in elisoccorso all’Maggiore di Bologna, ieri i sanitari ne hanno dichiarato il decesso. Una tragedia terribile che lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari, di mamma Marcella, di papà Dario, delle sorelle Noemi e Asia, dei nonni, della fidanzata Melissa, così come in quelli di tutti coloro che lo hanno conosciuto e troppo presto perduto.