Il fatturato di Biesse scende del 54%

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Perde il 5,4% ladi Pesaro – società che costruisce macchine per legno, marmo e vetro – in termini dirispetto al 2023: si passa da 418 a 395 milioni. Ma cala l’Ebit del 66% e l’utile netto crolla del 79%, passando dai 19,5 milioni dell’anno scorso agli attuali 3,9 milioni. In sofferenza anche la posizione finanziaria netta, che in dodici mesi passa da più 99 milioni a meno sette del primo semestre di quest’anno. Su questo dato ha pesato l’acquisizione del 100 per cento della piemontese Gmm, che è costata al gruppo controllato dalla famiglia Selci 100 milioni di euro. "I risultati raggiunti nel primo semestre confermano come la strategia prudente chesta continuando a perseguire – dice il cfo Nicola Sautto (nella foto) – si sia rilevata la più idonea a mantenere una reddività positiva in un contesto economico e finanziario che rimane molto complesso.