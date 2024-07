Gilmour-Napoli Manna vuole regalare lo scozzese a Conte La strategia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giovanniprepara l’offensiva per Billydel Brighton. Ladelper portare il centrocampistain azzurro. Il direttore sportivo del, Giovanni, ha individuato in Billydel Brighton il prossimo rinforzo per il centrocampo azzurro. Il Corriere dello Sport rivela ladel club partenopeo per assicurarsi il talento. LadelperSecondo il Corriere dello Sport,ha già delineato un piano preciso: “La, comunque, è molto chiara:è in attesa delle cessioni e nel frattempo ha scritto la trama della storia che porterà a, 23 anni, nazionalereduce da una stagione con De Zerbi e dall’esperienza all’Europeo”. Ilha già mosso i primi passi concreti per il centrocampista.