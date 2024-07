Federica Pellegrini in lutto il triste addio che l’ha colpita FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Personaggi tv.in. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex campionessa olimpica di nuoto ha voluto ricordare Giovanni Branchetti, il titolare della storica gelateria Duse ai Parioli, che aveva aperto nel 1958. Anche, che per anni si è allenata in quella zona di Roma, andava da lui a mangiare il gelato. Per questo, ora che è morto, lo ha voluto ricordare con un messaggio di cordoglio condiviso sui social. ( dopo le) Leggi anche:per sempre: la star della Tv morta a soli 31 anni Leggi anche: Cinema inad una vera e propria leggendain: ilchea Giovanni Branchetti, il famoso gelataio e titolare della storica gelateria Duse ai Parioli, a Roma, che aveva aperto nel 1958.