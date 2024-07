Fantastico Musetti | l’azzurro di Carrara approda ai quarti a Parigi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)diaiLorenzodi, numero 16 Atp, batte alle Olimpiadi dilo statunitense Taylor Fritz nel match valido per il terzo turno del singolare maschile., 22 anni,aidi finale battendo Fritz in due set con il punteggio 6-4, 7-5. E’ il terzo italiano di sempre a centrare idi finale da quanto il tennis è tornato a essere sport olimpico. Se la vedrà giovedì 1 agosto con il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Alexei Popyrin. Un grande match quello giocato mercoledì 31 luglio dal tennista toscano con un primo set in rimonta. Sotto 1-4,ha vinto cinque game consecutivi vincendo 6-4. Secondo set anch’esso impegnativo perdi, ma vinto poi da7-5.